Ogni solstizio d'estate, questa arte rupestre rivela una caratteristica segreta

Nella spettacolare Valle Verde dell'Arizona, un affascinante mistero si svela ogni anno con l'arrivo del solstizio d'estate. Qui si trova un'arte rupestre vecchia di 900 anni, un patrimonio lasciato dal popolo Sinagua. Tra le mille incisioni e sculture, si possono distinguere figure umane, animali e linee sinuose, ma anche un dettaglio certosino.

Il sito più grande e meglio conservato della valle, il V-Bar-V Heritage Site, nasconde un segreto che si rivela solo una volta all'anno, durante il solstizio d'estate, intorno al 21 giugno. In questa data, le ombre proiettate da due rocce incorniciano perfettamente le incisioni di una pianta di mais e di una figura danzante, illuminandole con un raggio di sole.

Questo spettacolo di luce, che si verifica solo nel giorno più lungo dell'anno, non è un caso. Gli archeologi ritengono che questa particolare porzione di arte rupestre fosse utilizzata come un calendario per segnare il passaggio delle stagioni, l'inizio delle cerimonie spirituali e il momento di pianificare i raccolti della stagione successiva.

Gli Hopi - una delle tribù native americane discendenti dal popolo Sinagua - hanno spiegato che le pietre vengono utilizzate intenzionalmente per proiettare ombre, in modo che i raggi di sole sembrino illuminare certe immagini in momenti specifici dell'anno. Questo affascinante fenomeno è un esempio di come il popolo Sinagua fosse profondamente connesso con il suo ambiente e di come fosse in grado di osservare e interpretare i movimenti del sole.

Nonostante la scoperta del calendario solare del V-Bar-V Heritage Site, è probabile che ci siano molti altri calendari solari nascosti nelle profondità dell'Arizona centrale. L'unico modo per trovarli è essere nel posto giusto al momento giusto... durante questi particolari eventi astronomici.