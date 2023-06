Il sommergibile scomparso nei pressi del Titanic è controllato con un gamepad

In questi giorni si sono purtroppo perse le tracce di un sommergibile turistico nei pressi del Titanic. Quest'ultimo ha a bordo cinque persone e si sta cercando in tutti i modi di trovare i dispersi, visto che l'ossigeno rimasto durerà ancora per poche ore. Il nostro pensiero va alle persone coinvolte.

Discostandoci per un momento dalla vicenda in sé e sperando vivamente che i soccorsi vadano a buon fine, vale la pena approfondire quanto si sta "scoprendo" sul sommergibile coinvolto in queste ore. A tal proposito, The Verge ha fatto notare che il sommergibile viene guidato con un semplice gamepad di Logitech.

Infatti, OceanGate, l'azienda che organizza questo tipo di spedizioni turistiche per vedere da vicino il relitto del Titanic (il costo del biglietto è di 250.000 dollari a persona, per un'immersione di otto giorni), sfrutta proprio un controller di quel tipo per far funzionare il sommergibile Titan a cinque posti.

Più precisamente, si fa riferimento a un gamepad wireless Logitech F710. Sta infatti facendo discutere ciò che si vede in un video pubblicato sul canale YouTube di CBS Sunday Morning a dicembre 2022, quando il CEO di OceanGate mostrò che il tutto veniva gestito proprio in questo modo.

Va però detto che non si tratta di un metodo del tutto insolito. Infatti, la Marina degli Stati Uniti utilizza gamepad per controllare i periscopi sottomarini e gli alberi fotonici. Tuttavia, per via di quanto sta accadendo, non sono in pochi a sollevare dubbi in merito all'effettiva affidabilità di un controller wireless utilizzato in questo contesto, dato che qui si fa riferimento al controllo dell'intero sommergibile.

A questo si aggiunge inoltre il fatto che in un comunicato rilasciato prima della partenza si leggeva che "questa nave sperimentale non è stata approvata o certificata da alcun organismo di regolamentazione e potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi emotivi o morte".



Sembra d'altronde che, in assenza di GPS, il Titan venga guidato sott'acqua tramite messaggi di testo inviati dalla nave di superficie, ma ci sarebbero criticità generali in merito al sistema utilizzato per i comandi (secondo alcune indiscrezioni, il sommergibile non sarebbe dotato di un localizzatore di emergenza). Sembra che di mezzo ci possa essere, tra l'altro, anche l'uso del servizio di Internet satellitare Starlink.

I succitati cinque posti sono occupati dal miliardario britannico Hamish Harding (che aveva anche effettuato un volo spaziale con Blue Origin in passato), il pilota francese Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush (CEO di OceanGate, ovvero l'azienda proprietaria del sommergibile), Shahzada Dawood (vicepresidente della Engro Corporation) e suo figlio Suleman Dawood, come riportato dalla BBC.

La scomparsa nell'Atlantico del sommergibile risale a domenica 18 giugno 2023: si sono perse le tracce a circa un'ora e quarantacinque minuti dall'inizio dell'immersione. L'obiettivo di quest'ultima era quello di avvicinarsi al relitto dell'RMS Titanic, il ben noto transatlantico britannico naufragato nel lontano 1912.

Tuttavia, purtroppo non tutto sta andando come sperato e l'ossigeno a disposizione del sommergibile è ora di poche ore. Chiaramente sono già stati messi in campo tutti i soccorritori del caso, per una corsa contro il tempo che sta ancora proseguendo al momento in cui scriviamo.