La sonda cinese Chang'e 5 è entrata in orbita lunare, e l'allunaggio è vicino

La Cina sta portando avanti il suo programma spaziale grazie a diversi progetti, in particolare mediante la serie di missioni "Chang'e" (dal nome della divinità cinese della Luna): una serie di sonde, rover, lander e orbiter che hanno come obiettivo il nostro amato satellite.

È già da diverso tempo che la Cina si è affermata come la terza potenza mondiale, in ordine cronologico, nel "conquistare" lo Spazio: i suoi continui successi e diversi record in ambito spaziale hanno convinto l'intera opinione pubblica che il prestigio cinese è assolutamente incontestabile.



Abbiamo assistito di recente al lancio della missione Chang'e 5, che ha il compito di far arrivare la sonda e i suoi veicoli sulla Luna, al fine di riportare sulla Terra - entro metà dicembre - circa 2kg di campioni lunari.

Abbiamo la notizia ufficiale che, nella giornata del 28 novembre, la sonda si è immessa con successo in orbita lunare, posizionandosi ad una quota relativamente stabile a circa 400 km dalla superficie. Per eseguire correttamente la "cattura lunare" i motori della sonda, ciascuno della potenza di 3000 newton, sono stati accesi per circa 17 secondi, rendendo l'orbita "circolare".

Ora - dopo aver effettuato i dovuti controlli - il prossimo passo sarà sganciare i moduli deputati all'allunaggio, in grado di recuperare materiale utile per la missione e di conservarlo in un piccolissimo modulo ad ascesa verticale: questo vettore si ricongiungerà con l'orbiter e, mediante il modulo di rientro, verrà effettuato il rientro atmosferico sulla Terra.

Per adesso l'Agenzia spaziale Cinese (CNSA) non ha rilasciato date certe, ma considerando che la missione necessita di buona visibilità (quindi di luce solare) e che la Luna già ora è in una posizione favorevole, la manovra potrebbe avvenire anche tra oggi e domani (30 novembre). Non mancheremo di aggiornarvi sugli sviluppi.

Una missione del genere non veniva eseguita dal lontano 1976 (con la "Luna 24" sovietica) e potrebbe portare non solo ulteriore virtù al programma spaziale del "Regno di Mezzo", ma anche inestimabili campioni da studiare e analizzare con le nuove tecniche a nostra disposizione.

La Cina è l'unica nazione ad aver inviato con successo un rover sulla faccia nascosta della Luna, grazie alla missione Chang'e 4, almeno per ora.