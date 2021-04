La sonda cinese Tianwen-1 ha appena ripreso queste spettacolari 'falci' di Marte

La sonda Tianwen-1 fa parte della prima missione cinese mai arrivata con successo nei pressi di Marte, ed è riuscita - mentre il veicolo orbita intorno al Pianeta rosso in attesa della sua discesa - a scattare anche qualche foto al pianeta, mostrandoci queste due spettacolari "falci marziane".

Potrebbe sembrare quasi la stessa immagine capovolta, ma vi assicuriamo che nessun genere di "magagna" v'è dietro queste due spettacolari foto: sono state scattate separatamente, una per l'emisfero settentrionale e l'altra per quello meridionale di Marte.

L’immagine dell’emisfero meridionale è quella in cui troviamo illuminata la parte inferiore dell’immagine, ed è stata acquisita il 16 marzo, mentre lo scatto per l'emisfero settentrionale risale al 18 marzo, con l'emisfero superiore illuminato. Le fotografie sono state acquisite mentre la sonda si trovava ad una distanza di circa 11.000 chilometri dal pianeta.

È stato possibile acquisirle perché Tianwen-1 è stata immessa dopo il 10 febbraio, quando è avvenuto il suo ingresso nello spazio marziano, in un'orbita "polare" del pianeta (cioè non segue il pianeta sul suo piano equatoriale, ma bensì vi gira intorno "da nord a sud" e viceversa). Questa traiettoria inoltre, non è perfettamente circolare ma varia da una distanza minima di 280 chilometri (nel punto detto "Periapside") fino ad una di 59.000 km circa dalla superficie di Marte (punto detto "Apoapside").

Per di più, va considerato che per queste due immagini - che trovate in calce alla news - è stata adoperata soltanto la fotocamera a media risoluzione in possesso della Tianwen-1. Quella con più definizione è stata usata di recente soltanto per fotografare il futuro sito di atterraggio, e verrà impiegata regolarmente quando la missione sarà davvero "operativa".

Tianwen-1 infatti è una missione composta da un orbiter e da un rover e l'atterraggio del veicolo - stando a quanto riferito dall'Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) - è previsto tra il mese di maggio e giugno 2021.

Mai come quest'anno la corsa all'esplorazione marziana è ai suoi massimi livelli e non a caso nel mese di febbraio 2021 abbiamo assistito a tre missioni in ingresso dell'orbita di Marte: Tianwen-1 appena citata, Mars 2020 che continua a far faville grazie a Perseverance ed Ingenuity, e la missione emiratina Mars Hope.