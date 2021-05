Questa sonda è diventata l'oggetto artificiale più veloce di tutti i tempi

Su queste pagine vi abbiamo già raccontato dell'incredibile Parker Solar Probe della NASA; il veicolo spaziale che sta sfidando il Sole, cercando di conoscere tutti i suoi segreti. La sonda, infatti, è destinata ad avvicinarsi più di chiunque altro oggetto artificiale mai lanciato dall'uomo, ma non solo.

Attualmente il Parker Solar Probe ha stracciato un nuovo record: la scorsa settimana è diventato l'oggetto creato dall'uomo più vicino al Sole e il più veloce oggetto mai realizzato dall'uomo, battendo tutti i precedenti record. È stato registrato sfrecciando nell'atmosfera esterna del Sole a 532.000 chilometri all'ora.

Si tratta di un oggetto costruito dall'uomo che è arrivato a toccare circa lo 0,05 percento della velocità della luce... qualcosa di incredibile! Il precedente record apparteneva sempre al Parker Solar Probe, che aveva raggiunto l'incredibile velocità di 393.044 chilometri all'ora (nel suo approccio più vicino al Sole da una distanza di 18 milioni di chilometri) a febbraio 2020.

Attualmente il veicolo spaziale si trova a una distanza di 10 milioni di chilometri dalla nostra stella. Non stupitevi, si avvicinerà ancora di più: la sonda impiegherà altri 4 anni per raggiungere il suo approccio più vicino, utilizzando Venere come una fionda per avvicinarsi al Sole. Al suo ultimo avvicinamento nel 2025, la sonda raggiungerà una velocità di 690.000 chilometri all'ora, praticamente lo 0,064 percento della velocità della luce.