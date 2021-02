La sonda Mars Hope ce l'ha fatta! Gli Emirati Arabi 'conquistano' Marte

È di pochissimi minuti fa la notizia giunta direttamente dall'agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti: la manovra di rallentamento della sonda Mars Hope emiratina è riuscita con successo, segnando un traguardo importantissimo per la giovane UAESA.

La live è appena terminata, potete rivederla a questo link, e dopo la gioia e gli applausi visti in diretta pochi momenti fa è giunta anche la comunicazione ufficiale: la sonda Hope ce l'ha fatta ed è entrata correttamente nell'orbita marziana.

I pronostici non erano totalmente favorevoli per questo evento, in quanto l'accensione dei motori necessaria calcolata era di 27 minuti, e non era mai stata testata completamente nelle simulazioni. Ogni ingegnere e addetto ai lavori sapeva esattamente cosa fare, ma il divario tempo-luce per le comunicazioni limitava molto l'intervento umano, affidando quasi tutta la riuscita della missione al sistema automatico a bordo del veicolo.

È un traguardo importantissimo per gli Emirati Arabi Uniti e per l'esplorazione spaziale in generale: il paese è il quinto ad aver raggiunto l'orbita marziana con successo, aggiungendosi ai rinomai Stati Uniti, Russia, Europa e India. Ancor più sorprendente è che l'agenzia spaziale emiratina, la UAESA, è nata soltanto 15 anni fa ma è riuscita in un'impresa che in passato ha richiesto sforzi sovrumani.

Grazie alla tecnologia moderna e all'ausilio dei lanciatori sfruttati dalla JAXA nel 2019 (agenzia spaziale Giapponese), ora gli Emirati Arabi hanno una sonda moderna e funzionante intorno a Marte, capace di studiare i cambiamenti climatici e le variazioni della debole atmosfera del pianeta rosso. Non solo questo però: la sonda è dotata di tre diversi sistemi di imaging e di analisi, e in un futuro prossimo potrà restituirci immagini spettacolari e in alta definizione del nostro vicino.

Come già vi abbiamo ricordato, questo febbraio è il mese delle missioni marziani: ora che Hope ha compiuto il suo ingresso in orbita, mancano all'appello la sonda Tianwen-1 (con atterraggio del rover però previsto solo dopo maggio) e la sonda Mars 2020, che il 18 febbraio consegnerà sul suolo marziano il rover Perseverance.

Per l'occasione anche il Burj Khalifa di Dubai si è colorato dei colori marziani, festeggiando il traguardo del tanto desiderato "Arab To Mars".