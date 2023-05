La sonda Juno ha raggiunto Io: Pronti a sorvolare la vulcanica luna di Giove?

Da quando è stata lanciata a bordo di un razzo Atlas V dal Cape Canaveral Air Force Station, in quel lontano 5 agosto 2011, la sonda Juno della NASA ha percorso oltre 600 milioni di km, regalandoci immagini incredibili di Giove e dei suoi satelliti. Ora, grazie ad un avvicinamento senza precedenti, potremo ammirare Io come mai prima. Siete pronti?

Secondo quanto riportato dalla stessa NASA, infatti, la navicella spaziale Juno sorvolerà la bellissima luna vulcanica di Giove martedì 16 maggio, ad un'altitudine di circa 35.500 chilometri, segnando un record di "prossimità" mai raggiunto prima.

Inoltre, nel suo terzo anno di "attività" di studio sul sistema gioviano, la navicella spaziale ad energia solare esplorerà anche il complesso insieme di anelli in cui risiedono alcune delle lune interne del gigante gassoso.

D'altronde, ad oggi, Juno ha già effettuato ben 50 sorvoli di Giove, raccogliendo importanti dati durante gli incontri ravvicinati avvenuti con tre delle quattro lune galileiane più famose: i mondi glaciali di Europa e Ganimede ed il tumultuosamente infuocato Io.

Il Dott. Scott Bolton, del Southwest Research Institute di San Antonio e che lavora nella missione Juno, ha spiegato così l'importanza dell'imminente sorvolo: "Io è il corpo celeste più vulcanico che conosciamo nel nostro sistema solare. Osservandolo nel tempo, e su più passaggi, possiamo capire come si evolvono i vulcani. Quanto spesso eruttano, quanto sono luminosi e caldi, se sono collegati tra loro e se la forma del flusso di lava cambia".

Io è infatti un mondo, poco più grande della nostra Luna, in costante "tormento". Non è solo attratto gravitazionalmente dal colossale pianeta Giove, ma lo è anche dai suoi fratelli galileiani, in particolare Europa, la più grande luna del sistema solare, e Ganimede.

Il risultato di tutto questo (letteralmente) "gioco di forze" è che Io viene continuamente stirato e schiacciato. Azioni che poi determinano gli affascinanti eventi piroclastici che possiamo osservare sulla sua superficie, con la lava che viene espulsa dai suoi numerosi vulcani.

Dobbiamo inoltre ricordare che la missione Juno, inizialmente, era stata pensata per studiare solo Giove, ma i suoi numerosi e potenti strumenti di bordo sono stati in grado di fornire anche una grande quantità di dati sulle lune del pianeta. Ed è infatti proprio grazie a Juno che ora possiamo godere della vista di Europa come mai prima d'ora.

Ecco perché, grazie al suo imager a luce visibile JunoCam, il JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), l'SRU (Stellar Reference Unit) e l'MWR (Microwave Radiometer) gli scienziati della NASA potranno studiare i vulcani di Io ed il modo in cui le eruzioni interagiscono con la potente magnetosfera e le aurore di Giove.

Ma a proposito della luna vulcanica gioviana, sapete quanto ci vuole per arrivare su Io? Ve lo abbiamo svelato in un precedente articolo.