La sonda Juno sta tornando a fare visita alla luna Ganimede: non succedeva da 20 anni!

La sonda spaziale Juno, già da diversi in anni in orbita intorno a Giove, sta per eseguire un fly-by incredibilmente ravvicinato della luna gioviana Ganimede, una delle più interessanti e misteriose dell'intero sistema solare. È un evento che non accadeva dal lontano 2000.

La manovra è stata programmata da lungo tempo, ma è proprio in queste ore che sta raggiungendo il suo punto di massima vicinanza: la sonda spaziale Juno (che più volte ha scoperto cose affascinanti e curiose sulla "superficie" di Giove) arriverà alla ridicola distanza di appena 1038 chilometri dalla luna Ganimede, alle ore 19:35 di oggi, 7 giugno 2021 (fuso orario italiano).

Una manovra simile è stata effettuata solo nel 2000 dalla navicella spaziale Galileo, e da allora nessun fly-by è stato così ravvicinato. Questo passaggio permetterà agli scienziati della NASA di raccogliere diverse immagini sorprendenti, ma ci sarà spazio anche per fornire approfondimenti sulla composizione della luna gioviana, in particolare per quanto riguarda la sua ionosfera, magnetosfera e il guscio di ghiaccio da cui è avvolto l'intero suolo.

"Juno porta una suite di strumenti sensibili in grado di vedere Ganimede in modi del tutto nuovo e sensazionali", ha detto in una dichiarazione della NASA Scott Bolton, scienziato spaziale presso il Southwest Research Institute di San Antonio. "Volando così vicino, porteremo l'esplorazione di Ganimede nel 21° secolo".

Ganimede è il maggiore dei satelliti naturali del pianeta Giove ed il più grande dell'intero sistema solare. Come dimensioni supera persino il pianeta Mercurio.

Tutte le rilevazioni però dovranno essere effettuate in un tempo relativamente molto breve: al fine di mantenersi in un'orbita gioviana stabile, la sonda Juno non ha potuto rallentare più di tanto quindi la la visibilità di Ganimede durerà solo 25 minuti. In questo lasso di tempo la luna passerà ad essere un puntino luminoso ad un enorme satellite distante solo 1000 km, e ritornerà poi ad allontanarsi. Sarà una corsa davvero sfrenata.

Se voleste sapere l'esatta posizione di Juno qui trovate il sito tracking ufficiale della NASA.