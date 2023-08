La sonda Luna-25 della Russia ha raggiunto l'orbita lunare

Il lander lunare di Mosca è entrato oggi, 16 Agosto, nell'orbita del nostro satellite. Si tratta della prima missione spaziale di questo tipo dopo decenni per la Russia, che si prepara ad atterrare sulla Luna dopo quasi 50 anni dall'ultima volta - e potrebbe battere sul tempo l'India.

Dopo aver assistito al secondo tentativo di atterrare sulla Luna da parte della missione indiana Chandrayaan-3, la Russia sembra intenzionata a far partire una nuova corsa allo spazio, ripercorrendo i passi del loro programma spaziale.

"Per la prima volta nella storia contemporanea russa, una stazione automatica è stata posizionata nell'orbita lunare alle 12:03 di Mosca," ha dichiarato un ufficiale dell'agenzia spaziale Roscosmos.



La sonda, che si trova a 100 km dalla superficie, compirà un allunaggio pianificato Lunedì prossimo a nord del cratere Boguslawsky. Nel caso tutto andasse come previsto, la Russia sarebbe la prima ad atterrare sul polo sud lunare (stesso obiettivo della missione indiana e di Artemis-3).

Secondo gli addetti, "tutti i sistemi di 'Luna-25' sono operativi e la comunicazione è stabile", mentre fotocamere all'interno hanno già scattato diverse foto che ritraggono il satellite e la Terra all'orizzonte.

Il piano è quello di rimanere sulla superficie lunare per circa un anno, raccogliendo campioni ed analizzando il suolo. Si tratta di una missione nata in seguito dell'annuncio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) di non voler collaborare ulteriormente con Mosca e le future missioni spaziali russe.

Nell'attesa di scoprire chi riuscirà ad atterrare per primo, l'interesse per il nostro satellite non sembra scemare e c'è anche chi vuole inviare delle capsule del tempo sulla Luna.