La sonda lunare russa non ce l'ha fatta e si è schiantata sulla Luna

Dopo aver saputo dell'arrivo del lander russo "Luna-25" nell'orbita lunare, l'atterraggio sulla superficie sarebbe dovuto avvenire nella giornata di lunedì; tuttavia la sonda ha riscontrato dei problemi e ha perso i contatti durante l'entrata nell'orbita inferiore, facendo presumere uno schianto.

La missione sarebbe stata la prima in quasi 50 anni a portare la Russia di nuovo sul nostro satellite. Lo scopo era atterrare per primi sul polo sud della Luna (un luogo di estremo interesse, che potrebbe ospitare acqua e materiali preziosi), ma sembra proprio che il primato spetterà a qualcun altro.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato oggi di aver definitivamente perso i contatti con Luna-25 poco dopo le 13:57 di sabato, 19 agosto.

La missione dunque è stato quasi certamente un "fallimento". Secondo le analisi preliminari, il lander da 800kg ha "cessato di esistere in seguito ad una collisione con la superficie della Luna". Non è ancora chiaro cosa abbia causato il problema iniziale, ed una commissione speciale sarà incaricata di investigare sui motivi del fallimento.

La perdita di questo lander potrebbe essere un duro colpo per la Russia, che si trovava in una vera e propria corsa allo spazio con Chandrayaan-3, la missione rivale indiana. Quest'ultima navicella rimane dunque l'unica in gioco per poter compiere un allunaggio (previsto per i prossimi giorni) e inviare un rover per l'esplorazione del polo sud della Luna.

Un portavoce dell'agenzia spaziale indiana Isro ha commentato sull'incidente, definendolo "sfortunato". "Ogni missione spaziale comporta un grande rischio ed è altamente sofisticata. È una sfortuna che Luna-25 si sia schiantata."