Questa sonda marziana sta per terminare le sue operazioni, ecco perchè

La sonda Ingenuity della NASA, l’elicottero che ha volato nei cieli marziani oltre ogni aspettativa, sta per andare in pensione. Secondo l’agenzia spaziale, infatti, il velivolo è ormai troppo danneggiato per provare a volare di nuovo.

Ingenuity è atterrato su Marte il 18 febbraio 2021 insieme al rover Perseverance della NASA. Si è sollevato per la prima volta dalla superficie marziana il 19 aprile dello stesso anno, dimostrando che è possibile volare in modo controllato sul Pianeta Rosso. Da allora è decollato ben 72 volte, volando nei cieli marziani 14 volte più lontano del previsto.

Dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza qualche tempo fa, il team di Ingenuity ha programmato un breve decollo verticale per determinare la posizione della sonda. Al termine della manovra, la sonda ha inviato alcune immagini a Terra, che hanno evidenziato dei danni alle pale del rotore.

Sfortunatamente, l’elicottero spaziale non potrà decollare di nuovo ma gli scienziati della NASA assicurano che le comunicazioni con la base terrestre rimarranno attive.

"Lo storico viaggio di Ingenuity, il primo velivolo su un altro pianeta, è giunto al termine", ha dichiarato l'amministratore della NASA Bill Nelson. "Questo straordinario elicottero ha volato più in alto e più lontano di quanto avessimo mai immaginato e ha aiutato la NASA a fare ciò che sa fare meglio: rendere possibile l'impossibile".