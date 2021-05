La sonda OSIRIS-REx sta tornando verso la Terra, portando preziosi campioni di asteroide

La missione OSIRIS-REx è riuscita - lo scorso ottobre 2020 - a raccogliere campioni di roccia dall'asteroide Bennu. La sonda omonima, di recente, ha effettuato la manovra più importante della sua carriera, al fine di riportare il prezioso carico sulla Terra.

La missione si è rilevata un successo ben al di sopra delle aspettative, dal momento che OSIRIS-REx è riuscita a conservare una quantità di materiale sorprendente. Dopo le prime stime fatte a inizio 2021, adesso la NASA rileva che OSIRIS-REx porta con sé più di 60 grammi di asteroide, completamente intatti e puri, pronti per essere analizzati nei nostri avanzati laboratori sulla Terra.

Il mese scorso la sonda della NASA ha effettuato un ultimo controllo sull'asteroide Bennu prima di potersi immettere - finalmente- nel lungo viaggio di ritorno verso casa. Il 10 maggio, grazie ad un comunicato ufficiale rilasciato dall'Agenzia Spaziale statunitense, OSIRIS-REx ha effettuato la sua accelerazione più importante, quella che l'ha immessa in viaggio verso la Terra.

Il veicolo ha acceso i suoi motori principali per sette minuti, permettendo ad OSIRIS-REx di arrivare nei pressi del nostro pianeta in circa due anni e mezzo. Non sarà un volo "diretto", da punto a punto, ma occorreranno diversi fly-by del Sole e di Venere, al fine di agganciare correttamente l'orbita terrestre.

Se tutto andrà come previsto, la capsula contenente i campioni si distaccherà dal modulo di ritorno della sonda e si paracaduterà nel deserto occidentale dello Utah il 23 settembre 2023, dove ci saranno gli scienziati della NASA già pronti per conservarla e portare i campioni al sicuro.

Sarà la prima volta che potremo studiare negli avanzati laboratori terrestri del materiale proveniente da un "asteroide Apollo", e speriamo che possa dare nuovi indizi sull'origine del Sistema Solare. Ma cosa ne sarà poi di OSIRIS-REx, una volta ultimata la sua missione principale? Ancora non è certo, ma è probabile che la sua missione verrà estesa come accaduto per la sonda cinese Chang'e 5.