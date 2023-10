La sonda Parker, l'oggetto più veloce di sempre, raggiunge una nuova velocità

La sonda Parker della NASA ha recentemente raggiunto una velocità straordinaria, stabilendo un nuovo record come l'oggetto più veloce mai creato dall'uomo. Immaginatevi una sonda che si muove attraverso il sistema solare a una velocità di 635.266 chilometri all'ora.

Questo incredibile primato è stato raggiunto il 27 settembre, durante il 17° giro della sonda attorno al Sole. La missione ha l'obiettivo di raccogliere dati sulle ventate calde di particelle cariche e sul magnetismo violento che circonda la nostra stella più vicina. Ma cosa significa davvero questa velocità?

A un tale chilometraggio del genere, un aereo potrebbe fare il giro del nostro pianeta circa 15 volte in un'ora. Oppure potrebbe spostarsi da New York a Los Angeles in poco più di 20 secondi. E non solo la sonda ha raggiunto una velocità record, ma si è anche avvicinata al Sole come mai prima d'ora, a soli 7,26 milioni di chilometri dalla sua superficie incandescente.

Questi risultati straordinari non sono stati ottenuti solo grazie a potenti propellenti. La traiettoria della sonda è stata accuratamente calcolata, sfruttando la gravità di Venere per rallentarla e per permetterle di avvicinarsi sempre di più al Sole. Dopo un totale di 24 orbite, la sonda Parker dovrebbe raggiungere il suo obiettivo finale, fornendo a NASA una quantità inestimabile di informazioni sul comportamento del Sole.

Con ancora sette giri da completare, possiamo aspettarci che questi record vengano superati di nuovo, dimostrando ancora una volta le incredibili capacità della scienza e della tecnologia umana.