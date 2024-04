Questa sonda ha scoperto due materiali sconosciuti sulla Luna

Tra i materiali lunari riportati sulla Terra dalla missione Chang'e-5, nel 2020, gli scienziati hanno ora identificato due nuovi minerali. Si tratta di elementi mai visti prima sulla Terra, né da nessun’altra parte.

Sapevamo già che il titanio è un elemento fondamentale nella geologia lunare, ma quello scoperto dai ricercatori recentemente sembra essere ben diverso da ciò a cui siamo abituati.

Sulla Terra infatti possiamo comunemente trovare il diossido di titanio, utilizzato ampiamente in strumenti ottici - per la sua capacità di curvare la luce; tuttavia, le formazioni cristalline del diossido di titanio rilevate dai campioni hanno una composizione diversa, che è possibile ottenere solo sulla Luna.

Nello specifico i due nuovi materiali di titanio si legano all’ossigeno in maniera opposta a come accade sulla Terra, producendo i cristalli Ti2O (al contrario dei cristalli di TiO2, che conosciamo). Ma per quale motivo non abbiamo mai trovato questa composizione prima d’ora?

Secondo il nuovo studio, la risposta potrebbe celarsi nei micrometeoriti. Quelli responsabili per queste formazioni potrebbero essere davvero minuscoli, tra 1 e i 100 micrometri.

Nonostante la loro grandezza irrisoria però, l’assenza di un’atmosfera sulla Luna permette loro di schiantarsi sul suolo a velocità altissime (più di 20km al secondo). In seguito all’impatto, le rocce con cui vengono a contatto si fondono per poi solidificarsi in materiali esotici a noi sconosciuti.

Dai frammenti analizzati dal team risulta la presenza di piccoli crateri, sul cui bordo si trovano i granelli di titanio ed ossigeno legati tra di loro. Questi granelli sono così minuscoli da sembrare insignificanti, ma gli scienziati specificano: il cristallo di Ti2O assorbe molta più luce ultravioletta rispetto alla luce visibile, rendendolo un fotocatalizzatore più potente dei cristalli TiO2 sulla Terra.

Insomma, abbiamo ancora molto da imparare sulla composizione geologica della Luna. Nel frattempo, la NASA ha rilevato uno strano campione su Marte.

