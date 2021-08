La sonda che sta sfidando il Sole si è avvicinata ancora di più alla nostra stella

Il Parker Solar Probe è il veicolo spaziale che sta sfidando il Sole. La navicella della NASA sta compiendo il suo nono sorvolo ravvicinato oltre la nostra stella, in una continua ricerca per svelare i segreti del suo funzionamento. L'ultima impresa ha portato il veicolo più vicino al Sole di qualsiasi navicella mai lanciata.

Lunedì 9 agosto, infatti, la sonda si trovava a circa 10,4 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. In questo frangente il veicolo viaggiava a circa 532.000 km/h. "Stiamo entrando nella fase critica della missione Parker", ha affermato in una dichiarazione della NASA Nour E. Raouafi, scienziato del progetto presso l'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University.

L'obiettivo del Parker Solar Probe è quello di capire il motivo per cui l'atmosfera della nostra stella diventi così calda - addirittura migliaia di gradi in più della superficie del Sole - e capire le origini del vento solare. In futuro, il veicolo spaziale è destinato a battere ancora una volta i suoi primati, ovvero quello del veicolo ad arrivare più vicino al Sole e l'oggetto più veloce mai costruito dall'uomo.

A ottobre, la missione sorvolerà Venere per la quinta volta e utilizzerà la gravità del pianeta per avvicinarsi ancora di più alla nostra stella. Successivamente ci saranno altri due sorvoli di Venere prima della fine dell'attuale missione, che avverrà nel 2025. Per allora, il veicolo spaziale volerà a soli 6,1 milioni di chilometri dalla superficie di il Sole.