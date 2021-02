La sonda che sta sfidando il Sole ci mostra una magnifica immagine di Venere

La sonda Parker Solar Probe è stata lanciata nel 2018 e ha un grande obiettivo: studiare il Sole, arrivando più vicino di qualsiasi altro veicolo spaziale. Per farlo, la sonda deve sfrecciare oltre Venere per un totale di sette volte.

Recentemente il veicolo ha compiuto il suo quarto passaggio e la NASA per festeggiare ha rilasciato un'immagine simile a una manovra compiuta a luglio. L'11 luglio 2020, la navicella spaziale stava conducendo il suo terzo sorvolo di Venere.

Durante la manovra, il team ha acceso lo strumento Wide-field Imager for Parker Solar Probe (WISPR) per dare un'occhiata a Venere, con risultati sorprendenti. Lo strumento, infatti, è progettato per catturare immagini lontane e visibili di fenomeni che circondano il Sole. La cosa più interessante è che gli esperti non si immaginavano di vedere qualcosa di simile.

"WISPR è adattato e testato per le osservazioni della luce visibile", ha dichiarato Angelos Vourlidas, lo scienziato del progetto WISPR del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) nel Maryland. "Ci aspettavamo di vedere le nuvole, ma la telecamera ha sbirciato fino alla superficie". In particolare, lo strumento ha catturato le differenze di temperatura superficiale su Venere.

Durante il suo ultimo sorvolo, effettuato il 20 febbraio, gli esperti hanno ottenuto nuove immagini che arriveranno però solamente nel mese di aprile. Il prossimo traguardo della sonda? Un avvicinamento al Sole il 29 aprile; mentre il suo prossimo sorvolo di Venere è previsto per il 16 ottobre.