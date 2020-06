La sonda che sta sfidando il Sole pronta ad effettuare il suo quinto incontro ravvicinato

Attualmente, una sonda sta sfidando il Sole, avvicinandosi a distanze ravvicinate mai intraprese. Stiamo parlando del Parker Solar Probe, che recentemente ha iniziato il suo quinto sorvolo della nostra stella questo fine settimana.

L'astronave, infatti, ha condotto una serie di osservazioni dal 9 maggio mentre gli scienziati affiliati alla missione cercano di svelare altri segreti sul funzionamento del Sole. Le osservazioni proseguiranno fino al 28 giugno, per un totale di oltre sette settimane di misurazioni durante il quinto sorvolo della sonda oltre la nostra bella stella.

Quanto si è avvicinato il veicolo spaziale? A circa 18.7 milioni di chilometri dalla superficie del Sole e viaggiando a oltre 393.000 chilometri all'ora. Lanciata nell'agosto 2018 per studiare la corona, l'atmosfera esterna del nostro astro principale, Parker Solar Probe è dotato di quattro diverse suite di strumenti per capire il funzionamento della nostra stella.

La corona, infatti, è calda milioni di gradi, in confronto alla superficie che ha una temperatura di circa 5.500 gradi Celsius. Gli scienziati vogliono capire in che modo questa regione sia capace di raggiungere temperature così alte. Inoltre, la corona funge da "trampolino di lancio" per il vento solare, il flusso di particelle cariche che fuoriesce dal Sole e attraversa il sistema solare.

Il 10 luglio, la sonda solare effettuerà un sorvolo di Venere. La manovra accelererà il veicolo spaziale, permettendogli così di avvicinarlo sempre di più al Sole. L'avvicinamento in questione, ci darà una grande occasione di studiare il "gemello della Terra", poiché l'astronave passerà a soli 817 km sopra la superficie di Venere.