Questa sonda spaziale cinese si è scattata dei selfie da record, ecco le foto

Durante l’anno 2020 abbiamo assistito a diversi lanci spaziali, e tra questi vi è stata la missione della sonda cinese Tianwen-1, il secondo veicolo proveniente dal “Regno di Mezzo” avente come destinazione Marte, dopo il fallimento della missione del 2010 Yinghuo-1.

La sonda – tuttora in viaggio – si trova a circa 30 milioni di chilometri dalla Terra e nella giornata di venerdì scorso ha completato una manovra particolare per eseguire non solo piccole correzioni della sua orbita, ma anche per scattarsi diversi selfie. Mediante un apparato preventivamente progettato dagli ingegneri costruttori, la sonda cinese possedeva una telecamera con diversi obiettivi grandangolari, installata su dei pannelli che all’occasione sarebbero stati “espulsi” nello spazio, permettendo di scattare una serie di foto e di video del veicolo, visto da lontano. Potremmo dire dei veri e propri selfie spaziali, scattati ad una distanza record dal suolo terrestre. Sono foto suggestive, ma che non battono di certo i record di distanza ottenuti dalla sonda Viking 1 nel 1990 (con la sua celebre “Pale Blue Dot”), o con la campionessa indiscussa New Horizons (che ha scattato la foto alla distanza più remota dalla Terra della storia, nel 2017).

Una delle immagini di Tianwen-1 mostra il corpo esagonale dorato dell'orbiter, i due pannelli solari argentati e la carenatura aerodinamica protettiva, che contiene il rover della missione, il tutto in un incredibile contrasto dell’oscurità dello spazio profondo. Le foto sono state rilasciate stesso dalla China National Space Administration (CNSA) il 1 ° ottobre, durante i festeggiamenti della giornata nazionale del paese.

La missione Tianwen-1 arriverà su Marte nel febbraio 2021, ma non entrerà nella storia solo per questi scatti (che trovate in calce alla notizia), ma soprattutto perché – se tutto dovesse andare secondo i piani – sarà il primo veicolo composto da un orbiter e da un rover ad approdare sul pianeta rosso a battere bandiera cinese. La Cina ha dichiarato di voler approdare sulla luna con il suo nuovo razzo: che sia arrivato il momento della sua "egemonia" spaziale? Staremo a vedere!