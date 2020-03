Sonda spaziale storica che orbita intorno a Marte da anni, potrebbe essere disattivata

La richiesta di bilancio del 2021 del presidente Donald Trump minaccia alcune missioni della NASA come il telescopio SOFIA e il Mars Odyssey, che porterebbero il budget di quest'ultimo a pochi milioni di dollari all'anno, ponendo fine alla sua missione.

"Non riesco a pensare a nessuna situazione in cui direi, - ok, spegniamolo -", afferma Tanya Harrison, scienziata planetaria. "Non sai mai cosa troverai se continui con queste missioni." Odyssey è stato lanciato nell'aprile 2001, arrivando in orbita attorno al Pianeta Rosso sei mesi dopo. Entro un anno dal suo lancio, l'astronave trovò ghiaccio d'acqua sotto il suolo, la prima prova diretta di ciò su Marte. Da allora, il veicolo spaziale ha fatto una serie di importanti scoperte e osservazioni scientifiche.

La sonda, inoltre, è il mezzo di comunicazione principale del rover Curiosity. Il taglio del budget è sconvolgente, perché la navicella spaziale è in buona salute e ha abbastanza carburante per durare un altro decennio. La richiesta ha messo in evidenza la proposta di annullamento dei telescopi spaziali SOFIA e WFIRST. Al contrario, le modifiche di Odyssey sono state nascoste in centinaia di pagine di documenti. Il budget di Odyssey scenderebbe da 11.5 milioni nel 2019 a 1 milione di dollari nel 2021, senza alcun finanziamento negli anni successivi.

Il motivo di questo possibile taglio di budget? Altri missioni per Marte, come quella che ha l'obiettivo di prelevare dei campioni sul Pianeta Rosso. Per chiudere la sua missione entro ottobre 2020, quando entrerà in vigore il budget proposto per il 2021, il veicolo spaziale dovrebbe probabilmente iniziare il suo programma di disattivazione circa sei mesi prima.

Insomma, staremo a vedere come andrà a finire la questione.