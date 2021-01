La sonda Tianwen-1 si avvicina sempre di più a Marte, a febbraio entrerà nella sua orbita

Il pianeta rosso sarà protagonista di alcuni incontri importanti nei prossimi mesi: non solo abbiamo il rover Perseverance in rotta verso Marte ma anche la sonda cinese Tianwen-1, dotata di orbiter e rover al fine di esplorare e scoprire di più sulla vita "aliena" marziana.

Non sono soltanto gli Stati Uniti ad avere un particolare interesse per il nostro vicino Marte: anche la Cina ha da tempo allargato i suoi orizzonti spaziali e, dopo i recenti successi lunari di cui vi abbiamo raccontato, è giusto sottolineare che il Regno Di Mezzo è impegnato in un'intensa attività esplorativa per quanto riguarda il pianeta rosso.

La sonda Tianwen-1, costituita da un orbiter e un rover, è partita lo scorso 23 luglio 2020 dal Centro spaziale di Wenchang e da allora ha percorso circa 130 milioni di chilometri. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla CNSA (l'agenzia spaziale cinese), il veicolo è quasi a destinazione, e l'ingresso in orbita marziana è previsto per il 10 febbraio. La navicella spaziale da cinque tonnellate attiverà i suoi motori per rallentare sufficientemente al fine di essere catturata dall'attrazione gravitazionale di Marte.

Il sito di "ammartaggio" designato per la missione cinese è il bacino denominato Utopia Planitia, poco a più a sud di dove arrivò la sonda Viking 2 della NASA. Tuttavia, prepararsi per il tentativo richiederà tempo, e data la distanza considerevole qualsiasi comando o istruzione impiega circa 10 minuti per arrivare a destinazione. Ciò rende impossibile un controllo a distanza, e tutto dovrà svolgersi in automatico, affidandosi al software a bordo già programmato per adempiere ai suoi compiti. Per questo motivo la CNSA ha riferito che l'arrivo sul suolo marziano non avverrà prima di maggio.

Tianwen-1 è la prima missione interplanetaria indipendente della Cina e l'atterraggio su Marte, con la sua atmosfera sottile, la lontananza e il diverso campo gravitazionale, presenta nuove e maggiori sfide che la nazione non ha mai affrontato prima. La Luna è stata conquistata, ora toccherà al pianeta rosso. Riuscirà anche in questa impresa?

Vi ricordiamo inoltre che non è l'unico paese a correre verso Marte. In apertura vi abbiamo accennato che c'è anche il rover Perseverance di Mars 2020 che sta per arrivare sul pianeta, ma v'è una terza nazione che bisogna citare: gli Emirati Arabi, con la loro sonda "Hope Mars" arriveranno in orbita marziana proprio un giorno prima della Cina.