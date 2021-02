La sonda Tianwen-1 della Cina invia la sua prima foto di Marte

La missione spaziale Tianwen-1, lanciata il 23 luglio del 2020, dovrebbe arrivare a destinazione su Marte a febbraio di questo mese. Così, il 5 febbraio 2021, la China Academy of Space Technology ha trasmesso i dettagli del veicolo spaziale verso il Pianeta Rosso, condividendo una magnifica foto del corpo celeste.

Tianwen-1 "ha acquisito la prima immagine marziana" - affermano gli esperti della missione spaziale - quando ha raggiunto circa 2,2 milioni di chilometri dalla superficie di Marte. Nel momento in cui l'aggiornamento è stato rivelato al pubblico, il velivolo aveva già raggiunto circa 1,1 milioni di chilometri dal Pianeta Rosso.

Tianwen-1 è in orbita da poco più di 197 giorni dal 5 febbraio, secondo quanto affermato dalla China Academy of Space Technology. È stato riferito dagli amministratori di sistema incaricati del progetto che i sistemi della sonda sono "in buone condizioni" - mentre si trova a circa 184 milioni di chilometri dal pianeta Terra.

La sonda Tianwen-1, costituita da un orbiter e un rover, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla CNSA (l'agenzia spaziale cinese) è quasi a destinazione, e l'ingresso in orbita marziana è previsto per il 10 febbraio. La navicella spaziale da cinque tonnellate attiverà i suoi motori per rallentare sufficientemente al fine di essere catturata dall'attrazione gravitazionale di Marte.