Questa sonda 'toccherà' finalmente il Sole quest'anno, ecco quando

La NASA sta per realizzare un traguardo storico nell'esplorazione spaziale con la sua missione Parker Solar Probe, che si prefigge di "toccare il Sole". Lanciata il 12 agosto 2018, la sonda è programmata per sorvolare il Sole il 24 dicembre 2024 a una velocità di 195 km/s, ovvero 700.000 chilometri all'ora, come riportato dalla BBC.

Questa missione rappresenta il primo tentativo di campionare l'atmosfera di una stella, un'impresa paragonabile all'allunaggio del 1969. La Parker Solar Probe orbita più vicino alla superficie solare di qualsiasi altra sonda precedente, situandosi all'interno dell'orbita di Mercurio (e ha visto qualcosa di molto particolare su Venere).

La sua missione è di raccogliere misurazioni e immagini per aiutare gli scienziati a comprendere meglio l'origine e l'evoluzione del vento solare. Questi dati sono fondamentali per prevedere i cambiamenti nell'ambiente spaziale che influenzano la vita e la tecnologia sulla Terra. Affrontando calore estremo e radiazioni, la sonda volerà più di sette volte più vicino al Sole rispetto a qualsiasi altra astronave.

Dr. Nicky Fox, capo della divisione scientifica della NASA, ha dichiarato che non è chiaro cosa troveranno durante la missione, ma che saranno alla ricerca di onde nel vento solare associate al riscaldamento. "Sospetto che rileveremo diversi tipi di onde, indicando una combinazione di processi che sono stati oggetto di dibattito per anni", ha aggiunto.

La missione rappresenta un passo significativo nella nostra comprensione del Sole e potrebbe portare a scoperte rivoluzionarie nel campo dell'astronomia e della fisica solare. Con la Parker Solar Probe, la NASA non solo avvicina l'umanità al nostro astro, ma apre anche la strada a nuove frontiere nella ricerca spaziale.