La sonda Voyager 1 ha inviato sulla Terra degli strani e indecifrabili codici

Lanciata nell'etere cosmico quasi mezzo secolo fa, la missione Voyager di NASA rappresenta uno degli sforzi umani più audaci nell'esplorazione dello spazio. Le due sonde gemelle, Voyager 1 e 2, hanno iniziato il loro viaggio nell'estate del 1977, affrontando sfide inimmaginabili, da scorte di energia in calo a guasti quasi fatali.

Oggi, Voyager 1, avventuratasi oltre il confine convenzionale del sistema solare a circa 25 miliardi di chilometri dalla Terra, sembra mostrare i segni del tempo. Gli scienziati si sono recentemente trovati di fronte a un enigma: la sonda, ora in una solitudine cosmica, ha iniziato a trasmettere messaggi che sfidano ogni logica, un fluire di codici binari senza apparente significato, come se la vecchiaia digitale l'avesse colta di sorpresa.

"Sembra aver smesso di comunicare in modo comprensibile" ha rivelato Suzanne Dodd, manager del progetto Voyager, sottolineando la gravità della situazione. Nonostante gli sforzi, tentativi di riavvio della sonda, che si avvale di tecnologie degli anni '70, non hanno portato ai risultati sperati. È stupefacente pensare che queste sonde, con meno potenza di calcolo di un telecomando moderno, abbiano continuato a volare per oltre 46 anni.

Mentre il team di terra cerca soluzioni, immerso nello studio delle scelte progettuali dei pionieri di questo progetto, il tempo gioca contro di loro. La mancanza di dati scientifici da quando l'anomalia si è presentata lascia gli scienziati al buio sulle condizioni dello spazio attraversato da Voyager 1. Con le riserve di plutonio, fonte di energia delle sonde, che iniziano a scarseggiare, l'obiettivo diventa preservare l'energia rimanente.