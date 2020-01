La sonda Voyager 2, distante 18 miliardi di km dalla Terra, ha avuto un piccolo problema

Il veicolo spaziale Voyager 2, uno dei due soli oggetti creati dall'uomo ad aver raggiunto lo spazio interstellare, ha avuto un piccolo malfunzionamento questa settimana che ha indotto la sonda ad entrare in modalità a basso consumo. Da quel momento, gli ingegneri della NASA hanno cercato di far "risvegliare" il veicolo.

Non è ancora noto cosa abbia causato il malfunzionamento. Il problema, tuttavia, è iniziato quando Voyager 2 non è riuscita a completare un'operazione di routine per calibrare il suo strumento di campo magnetico. Ciò ha causato una serie di eventi: due sistemi che consumano molta energia sono stati erroneamente lasciati attivi e il consumo in eccesso dell'alimentazione ha innescato un sistema automatico di sicurezza, portando la maggior parte dei sistemi offline.

Gli ingegneri della NASA affermano di aver ripristinato la funzionalità del sistema e di aver disattivato uno dei sistemi che consuma energia. Un'attenta gestione energetica è essenziale per garantire una lunga esistenza alle sonde. La loro scorta energetica, infatti, diminuisce ogni anno e la NASA ha già spento alcuni sistemi per preservare le funzioni cruciali.

Attualmente, entrambe le sonde Voyager hanno attraversato l'eliopausa, il punto in cui inizia lo spazio interstellare. Gli strumenti dei veicoli spaziali hanno fornito dati cruciali quando la navicella spaziale ha attraversato questo confine, e continuano a farlo mentre volano verso l'esterno del Sistema Solare. È di grande importanza per gli ingegneri della NASA controllare l'orientamento del veicolo: quando le sonde non potranno più puntare le loro antenne sulla Terra, perderemo per sempre la possibilità di comunicare con loro.

I due veicoli spaziali si trovano a 18.5 miliardi di chilometri dalla Terra e i messaggi impiegano 17 ore per viaggiare da un punto all'altro. Attualmente la sonda funziona bene, anche se anche se non sta ancora acquisendo dati.