Sonda Voyager 2 perde il contatto con la Terra per errore della NASA

Brutte notizie dallo spazio profondo: la sonda spaziale Voyager 2 della NASA, attualmente in viaggio solitario attraverso lo spazio interstellare, ha subito un'interruzione nelle comunicazioni che l'ha lasciata incapace di ricevere comandi o trasmettere dati verso la Terra.

Questo blackout comunicativo, che ha colpito la sonda distante circa 19,9 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, è stato causato da una serie di comandi pianificati che hanno inavvertitamente ruotato l'antenna del veicolo spaziale di due gradi lontano dalla Terra, un cambiamento sufficiente a interrompere il collegamento con le antenne terrestri della Deep Space Network (DSN) della NASA.

C'è una buona notizia però: il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha rilasciato una dichiarazione su Twitter affermando di aver raccolto un segnale dalla Voyager 2 utilizzando il Deep Space Network dell'agenzia, che è in grado di ricevere segnali deboli da veicoli spaziali distanti.

Anche se non dovessero avere risposta non tutto è perduto, perché un altro reset è previsto per il 15 ottobre di quest'anno, e ciò dovrebbe portare Voyager 2 (che rimarrà operativa fino al 2026) a riprendere il contatto con il suo controllo a terra. Fino a quel momento, gli operatori si aspettano che la sonda mantenga la sua traiettoria pianificata.

Nel frattempo, Voyager 1 è attualmente a circa 24 miliardi di chilometri dalla Terra e rimane in contatto con il nostro pianeta.