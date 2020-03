La sonda Voyager 2 sta per rimanere da sola nello spazio interstellare per quasi un anno

Oltre 40 anni fa dalla Terra venne lanciata la sonda Voyager 2, l'unico veicolo (insieme al suo gemello) ad essere uscito dal nostro sistema solare. Questo incredibile viaggio, però, sta per affrontare la sfida più dura della sua storia: rimarrà da solo, senza comunicare con il nostro pianeta, per un po' di tempo.

L'unica antenna sulla Terra in grado di inviare comandi al veicolo spaziale Voyager 2, la Deep Space Station 43 (DSS-43), sta per essere spenta (a causa di un aggiornamento). Il gigantesco piatto, situato in Australia, è grosso all'incirca quanto un palazzo di 20 piani ed è in servizio da quasi 50 anni, quindi non sorprende che l'hardware abbia bisogno di manutenzione.

Le riparazioni dureranno per circa 11 mesi (fino alla fine di gennaio 2021) e, durante questo periodo, Voyager 2 sarà totalmente solo, viaggiando verso l'ignoto in una modalità appositamente progettata per risparmiare energia e mantenere la sua rotta. "Se le cose non vanno normalmente - il che è sempre una possibilità, specialmente con un veicolo spaziale obsoleto - allora la protezione dai guasti a bordo che è lì può gestire la situazione", spiega la responsabile del progetto Voyager Suzanne Dodd del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Le antenne del Canberra Deep Space Communication Complex (CDSCC) saranno configurate per ricevere qualsiasi segnale trasmesso da Voyager 2 sulla Terra, ma non saremo in grado di rispondere. Il dubbio dell'agenzia spaziale americana è uno: riusciranno i sistemi automatici di controllo della spinta, che sparano più volte al giorno, a mantenere l'antenna della sonda orientata verso la Terra?

Attualmente il veicolo spaziale si trova a oltre 17 miliardi di chilometri dalla Terra. Una volta completati gli aggiornamenti del DSS-43, le riparazioni non solo rafforzeranno le nostre comunicazioni con il Voyager 2, ma renderanno ancora più stabili le comunicazioni future con le altre missioni, comprese quelle su Marte.