La sonda Voyager 2 rimarrà operativa fino al 2026 grazie agli scienziati

I tecnici della NASA sono riusciti ad accedere ad una piccola riserva di carburante sulla sonda Voyager 2, prolungando la vita degli strumenti a bordo e rimandando lo spegnimento completo - inizialmente previsto per la fine dell'anno.

Al momento Voyager 2 si trova nello spazio interstellare, oltre l'eliosfera (la zona ove il vento solare domina lo spazio), ed essere riusciti a prolungarne la vita è un grande risultato; in questo modo la sonda potrà fornire altre rivelazioni sullo spazio interstellare ancora per qualche anno. Queste informazioni saranno preziosissime, poiché per ora è l'unico modo che abbiamo di ottenerle.

"I dati scientifici che riceviamo da Voyager 2 diventano più preziosi man mano che si allontanano dal Sole, perciò siamo sicuramente intenzionati a mantenere quanti più strumenti operativi il più a lungo possibile," ha affermato Linda Spilker, scienziata progettista del Jet Propulsion Laboratory.

Con un'accurato e progressivo spegnimento di diversi strumenti ormai non più utili, gli scienziati erano riusciti a conservare abbastanza potenza da mantenere in funzione la sonda, anche se questo processo non può continuare sempre; Spilker e i suoi colleghi avevano previsto uno shutdown completo per la fine dell'anno, ma hanno scoperto una piccola riserva di elettricità, designata per un regolatore di tensione.

Spegnere questo regolatore significa mettere a rischio tutti e 5 gli strumenti più importanti, ma il team ha deciso questa era l'opzione migliore, al fine di provare a mantenere gli strumenti operativi per ancora un po' di tempo.

Secondo molti, Voyager 2 è lo strumento scientifico più importante mai lanciato nello spazio. Fino ad ora è l'unica navicella spaziale ad aver raggiunto Nettuno, rivelando tutto ciò che sappiamo su questo pianeta (e captando persino segnali da Urano). Quando fu lanciata nel 1977, il piano era avere abbastanza carburante da raggiungere Nettuno in 12 anni.



Certamente, nessuno si aspettava che sarebbe rimasta in funzione ancora oggi, più di 34 anni dopo.