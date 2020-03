La sonda Voyager 2 sarà da sola nello spazio interstellare fino al 2021

Pochi oggetti costruiti dall'uomo sono finiti nello spazio interstellare, quella parte di cosmo fuori dal nostro Sistema Solare e dall'influenza del nostro Sole. Nello specifico, a superare questo confine sono state le sonde Voyager 1 e 2.

Il veicolo spaziale Voyager 2 è destinato a restare da solo per un po' di tempo. La NASA, infatti, sta aggiornando il radiotelescopio di 70 metri in Australia che i membri del team utilizzano per inviare comandi al veicolo. La Voyager 2 resterà da sola fino a gennaio 2021, anche se sarà ancora in grado di trasmettere i dati scientifici sulla Terra.

Tutto dovrebbe andare per il meglio, e la sonda dovrebbe essere capace di gestirsi. "Riportiamo il veicolo spaziale in uno stato in cui andrà tutto bene, supponendo che tutto vada di pari passo con il tempo in cui l'antenna è scarica", afferma Suzanne Dodd, project manager di Voyager. "Se le cose non vanno normalmente, il che è sempre una possibilità, specialmente con un veicolo spaziale obsoleto, la protezione dai guasti a bordo può gestire la situazione", ha aggiunto la donna.

Il radiotelescopio dell'Australia è in funzione da 48 anni e ha bisogno dell'aggiornamento. Quest'ultimo fa parte del Deep Space Network (DSN), che la NASA utilizza per comunicare con le loro sonde. L'aggiornamento migliorerà le comunicazioni con molti veicoli spaziali dell'agenzia spaziale americana. Ad esempio, il lavoro andrà a beneficio del rover Mars 2020 della NASA (che ha recentemente ricevuto il suo nome ufficiale) e del programma Artemis.

"La manutenzione è necessaria per supportare le missioni che la NASA sta sviluppando e lanciando in futuro, oltre a supportare le missioni che stanno funzionando proprio ora", afferma infine Dodd.