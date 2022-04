Sondare il sottosuolo con le particelle quantistiche: un dispositivo aiuterà a studiarlo

Con l'esplorazione dello spazio ancora in evoluzione, si pensa molto allo studio del sottosuolo di Marte. Non va dimenticato però il sottosuolo terrestre, soltanto scalfito dall'umanità e che è ancora ricco di segreti, specie dopo qualche chilometro di profondità. Nel suo studio, potrebbe accorrere in aiuto la meccanica quantistica.

Le regole dell'immensamente piccolo infatti sono molte diverse e, se gestite bene, possono aiutare a risolvere alcuni misteri e segreti. Un nuovo dispositivo sviluppato che sfrutta i comportamenti quantistici onda-particellari può misurare la gravità della Terra. Il motivo dietro queste misurazioni?

La gravità non è identica in ogni punto della Terra, pertanto una caverna o comunque un vuoto in generale nella crosta terrestre fa variare il valore della gravità misurata, permettendo così di scoprire situazioni nuove o confermarne alcune teorizzate. Inoltre, è anche possibile studiare la densità del materiale che si trova al di sotto del sensore, così sarà possibile analizzare gli oggetti presenti nel sottosuolo. Un primo test è stato effettuato in strada, confermando un tunnel al di sotto del luogo in cui il dispositivo è stato utilizzato.

I ricercatori inglesi che hanno sfruttato questo dispositivo hanno condiviso le loro scoperte su Nature. Nicola Poli, fisico all'università di Firenze, autore del commento su questa ricerca inglese, sottolinea che "strumenti del genere hanno tante applicazioni". Pur esistendo tanti metodi per misurare la gravità, la caduta verticale degli atomi rimane sempre il più affidabile, e per questo il sensore di gravità che sfrutta la meccanica quantistica è molto utile per le ricerche. Chissà se non verrà trovato qualcuno che vive nel sottosuolo.