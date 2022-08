Le sonde interstellari Voyager devono affrontare alcune decisioni difficili

Le sonde gemelle Voyager della NASA hanno raggiunto la veneranda età di 45 anni. I due veicoli si trovano nello spazio e ad oggi non sono solo gli oggetti artificiali più distanti, lontani circa 19,3 miliardi e 23,3 miliardi di chilometri dalla Terra, ma anche la missione operativa più lunga dell'agenzia spaziale americana.

Ogni sonda è alimentata da una fonte di energia nucleare, ma entrambi stanno finendo il carburante. Ciascuna navicella spaziale ha 450 watt di potenza, ma stanno producendo meno della metà di quella quantità e la loro potenza elettrica diminuisce di quattro watt ogni anno.

Ci vogliono almeno 200 watt per far funzionare il trasmettitore sulla navicella spaziale, per poter inviare segnali sulla Terra, e attualmente "abbiamo solo da cinque a sei watt di margine di potenza su ciascuna veicolo spaziale", secondo Suzanne Dodd, project manager della Voyager Interstellar Mission.

Il team della missione ha disattivato alcuni sottosistemi su entrambi i veicoli spaziali, consentendo ad altri di funzionare più a lungo e risparmiare energia. Con gli attuali metodi di conservazione, gli esperti stimano che il veicolo spaziale possa funzionare per altri cinque anni, se il loro funzionamento dipendesse esclusivamente dall'energia.

"Se fossimo davvero fortunati, magari operando al di sotto di alcune soglie, potremmo essere in grado di arrivare negli anni '30", afferma infine Dodd. Tra qualche tempo gli scienziati delle due missioni si riuniranno per discutere del futuro delle sonde, e non vediamo l'ora di conoscere quale sarà il loro destino... nel frattempo il mistero con Voyager 1 continua.