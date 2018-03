Sonic boom: cos'è il boato che ha mandato in panico la Lombardia

Come vi abbiamo riportato in in precedenza , questa mattina unha mandato in panico la, creando parecchi disagi agli abitanti della regione. Tutti oramai sappiamo cosa sia successo, ma(boom sonico) di cui tutti parlano?

L'effetto Sonic boom è generato dalle onde d'urto quando si abbatte la barriera del suono. Il boato che si è sentito questa mattina in Lombardia, dunque, è stato provocato dagli Eurofighter, che hanno sfondato questo muro per intercettare un aereo di linea che aveva cambiato rotta all'improvviso.

Il boom sonico è un problema conosciuto da anni e proprio per via di questo boato, la FAA (Federal Aviation Administration) americana ha deciso di vietare l'impiego di aerei supersonici per ragioni commerciali. Tuttavia, la NASA si è già messa all'opera dal 2016, ideando metodi per limitarne l'effetto. L'ente spaziale statunitense ha infatti pensato di dividere la grande onda d'urto prodotta dai mezzi in tante onde più piccole. Ciò potrebbe essere fisicamente realizzato creando un aereo con una punta lunga e via e via più sottile, che riduce l'intensità del rumore man mano che raggiunge il corpo del veicolo. Questo design dovrebbe produrre una specie di tappeto d'aria al di sotto del velivolo, sul quale le onde d'urto del sonic boom dovrebbero poi andare a scontrarsi. L'agenzia ha già inserito nei propri piani la messa in pratica dell'idea, e sarà testata dapprima in aree appositamente sviluppate e poi nello spazio aereo comune.