I casi di violenza perpetrati dai sonnambuli sono più frequenti di quanto si pensi

Il sonnambulismo è un disturbo del sonno molto affascinante. Tuttavia diventa inquietante quando si considera il numero di violenze e d'incidenti provocati da chi ne affetto.

Il sonnambulismo colpisce principalmente i giovani e gli adolescenti, ma non è raro che sia presenta anche fra gli adulti e gli anziani. È un fenomeno neurologico molto interessante, che merita sicuramente di essere approfondito, ma non tutti sanno che ha portato diverse persone a compiere atti violenti.

Sarebbero 68 i casi finiti in tribunale, questo solo negli Stati Uniti, ma secondo una stima effettuata dall'American Medical Association sarebbero molti di più i soggetti che hanno tentato di ferire i propri parenti nel sonno, senza avere il controllo.

Nella maggioranza dei casi si tratta di ferimenti lievi, come piccoli tagli o escoriazioni, ma in alcuni casi i sonnambuli hanno anche commesso diverse tipologie di violenza che fanno rabbrividire, come stupri, tentativi di soffocamento con i cuscini o le lenzuola, spegnimento di sigarette sulla pelle dei malcapitati e pestaggi.

Uno dei casi più famosi, che portò alla morte di una persona, avvenne nel 1981. Un uomo pugnalò senza saperlo 26 volte la moglie, con un blando taglierino da cucina, tornando poi a dormire normalmente, mentre il sangue bagnava le lenzuola.

Al risveglio, l'uomo si ritrovò in uno scenario infernale e disperato chiamò aiuto, credendo di essere stato drogato e che qualcuno gli avesse ucciso la moglie nel letto. Le indagini portarono alla triste verità, ma la corte non ritenne l'uomo colpevole a causa di temporanea infermità mentale.

Durante il processo, l'uomo fu sottoposto a diversi test clinici e del sonno e i medici confermarono che soffriva di pesanti attacchi di sonnambulismo, quando era stressato.

Nel 2003 in Inghilterra un altro sonnambulo, Jules Lowe, uccise il padre in una maniera molto simile e il suo caso permise ai medici inglesi di studiare il fenomeno.

Meno chiare sono invece le denunce di violenza sessuale, attuati nei confronti di sonnambuli. Il caso più famoso di sonnambulismo violento è comunque quello di Kenneth Parks, che lo spinse a uccidere la suocera e ad attentare alla vita del suocero e della moglie. Fu lo stesso Parks ad andare dalla polizia, completamente insanguinato, affermando di aver ucciso delle persone senza volerlo.

Uno dei consigli che i medici danno ai sonnambuli per non rischiare di commettere violenze nei confronti dei propri parenti è quello di dormire molto, soprattutto nei periodi di stress, perché dormire più di 6 ore a notte viene considerato molto salutare e aiuta il cervello a regolare le proprie funzioni.

Molti pensano che i sonnambuli omicidi siano più inquietanti degli assassini che commettono i loro efferati gesti nella veglia. Eppure da un punto di vista giuridico è molto più grave commettere gli omicidi quando si è coscienti, visto che i sonnambuli non hanno molte colpe e sono vittime del loro stesso sonnambulismo.

Misteriose sono le ragioni cliniche che portano i sonnambuli a compiere gli omicidi. Se volete però conoscere la storia di uno dei killer più crudeli dello scorso secolo, potete leggere questo articolo, che racconta le vicende di un giovane giapponese, che decise di sterminare tutte le ragazze del suo villaggio per vendetta.