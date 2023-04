Questo sonnifero aiuta a prevenire l'Alzheimer? Ecco la verità

Un nuovo studio pubblicato su Annals of Neurology ha scoperto che l'uso di sonniferi potrebbe ridurre l'accumulo di proteine tossiche nel fluido che lava il cervello ogni notte. Sarà davvero conveniente utilizzarli?

Dopo lo zucchero che predice l’Alzheimer, torniamo a parlare di questa patologia. I ricercatori della Washington University di St. Louis hanno scoperto che le persone che assumono il suvorexant (un farmaco prescritto normalmente per combattere l'insonnia) per due notti consecutive in una clinica del sonno, hanno sperimentato un leggero calo di due proteine che si accumulano nell'Alzheimer: beta-amiloide e tau.

Attenzione però, poiché mentre i sonniferi possono aiutare in tal senso, "sarebbe prematuro per le persone che sono preoccupate di sviluppare l'Alzheimer interpretarlo come un motivo per iniziare a prendere suvorexant ogni notte", afferma il neurologo Brendan Lucey dello Sleep Medicine Center della Washington University, che ha guidato la ricerca.

Lo studio è durato solo due notti e ha coinvolto 38 partecipanti di età compresa tra 45 e 65 anni che hanno ricevuto una delle due dosi di suvorexant o una pillola placebo. Un'ora dopo, i ricercatori hanno iniziato a prelevare il loro liquido cerebrospinale, continuando a raccogliere campioni ogni due ore per 36 ore mentre i partecipanti dormivano o erano svegli, al fine di misurare cambiamenti nei livelli di proteine.

Non ci sono state differenze nel sonno tra i gruppi, eppure le concentrazioni di beta-amiloide sono state ridotte tra il 10 e il 20% con una dose di suvorexant, rispetto a un placebo. La dose più alta di farmaco ha anche momentaneamente ridotto i livelli di tau iperfosforilata, una forma modificata della proteina tau legata alla formazione dei grovigli e alla morte cellulare. Tuttavia, questo effetto è stato osservato solo con alcune forme della proteina e le sue concentrazioni sono aumentate entro 24 ore dall'assunzione del sonnifero.

Sebbene la ricerca sia di breve durata e coinvolga un piccolo gruppo di adulti sani, è un'interessante dimostrazione del legame tra il sonno e i marcatori molecolari dell'Alzheimer. Ciò che ultimamente la ricerca ha scientifica ha capito, è che i disturbi del sonno possono essere un segnale di allarme precoce della malattia di Alzheimer che precede altri sintomi, come la perdita di memoria e il declino cognitivo.

Concludendo, l'uso di sonniferi per periodi prolungati non è una soluzione ideale nemmeno per chi ha poco sonno. È abbastanza facile diventarne infatti dipendenti, oltre al fatto che non vengono indagate le vere cause, organiche o psicologiche che siano, scatenanti l’insonnia. Gli stessi autori affermano che migliorare l'igiene del sonno può essere un approccio sensato per migliorare la salute generale del cervello a qualsiasi età.