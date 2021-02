Sonno irregolare e disturbato è collegato a malumore e depressione

Un nuovo studio ha trovato un legame tra schemi di sonno irregolari e un rischio maggiore di avere malumore e depressione. Questo documento si aggiunge ai numerosi studi sul benessere di un sonno continuativo e regolare.

Per lo studio, sono stati presi in considerazione gli stati d'animo di 2.115 medici nel corso del loro primo anno di formazione. Coloro con modelli di sonno variabili avevano maggiori probabilità di segnalare stati d'animo inferiori e ottenere punteggi più alti per i sintomi della depressione nei questionari. Gli stessi risultati sono stati osservati con una mancanza di sonno generale.

"Questi risultati evidenziano la coerenza del sonno come un fattore sottovalutato da prendere di mira nella depressione e nel benessere", afferma il neuroscienziato Srijan Sen dell'Università del Michigan. Ovviamente, dormire di più in totale, alzarsi più tardi e andare a letto prima, oltre ad attenersi a uno schema di sonno regolare, è stato collegato a un migliore umore generale dei partecipanti.

Il nuovo studio supporta ricerche precedenti che suggeriscono che ignorare i nostri ritmi circadiani può essere dannoso per il nostro umore e aumentare il rischio di depressione nel tempo. "I nostri risultati mirano non solo a guidare l'autogestione sulle abitudini del sonno, ma anche a informare le strutture di programmazione istituzionale", afferma il neuroscienziato Yu Fang dell'Università del Michigan.