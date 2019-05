Quanto sonno si può perdere ogni notte? 16 minuti sono già troppi

La mancanza di sonno potrebbe essere nefasta per il corpo e per la mente. Un recente studio ha infatti scoperto che una mancanza di sonno potrebbe inibire la capacità di giudizio e a far distrarre più facilmente durante un lavoro.

Per questo studio sono stati osservati per otto giorni 130 lavoratori di mezza età in un'azienda statunitense. Intervistando gli impiegati giornalmente, gli scienziati hanno raccolto dei dati sui pensieri distraenti che hanno avuto gli impiegati, le ore di sonno e la qualità di quest'ultimo.

Si è scoperto che bastano solamente 16 minuti di sonno in meno per far scaturire dei problemi di concentrazione durante la giornata. Questo interferenza cognitiva è stata più presente durante i giorni lavorativi, meno durante i giorni non lavorativi.

Questi risultati suggeriscono che l'ottimizzazione della salute del sonno potrebbe portare a delle prestazioni di lavoro più efficaci, mentre la riduzione della durata del sonno a quattro o cinque ore a notte, ha invece portato a effetti negativi sulle prestazioni in alcuni test cognitivi.

In un precedente studio, la professoressa Soomi Lee ha anche scoperto che la privazione del sonno fa sperimentare più stress e conflitti. I partecipanti del test infatti, dopo aver dormito male, hanno segnalato più conflitti lavorativi e familiari del solito.

Circa il 40% dei lavoratori statunitensi denuncia sintomi di insonnia. Un modo per dormire più serenamente è quello di limitare l'uso di dispositivi elettronici dopo le 21:00 e di fare un esercizio fisico regolare.