Il sonno profondo aiuta a rinnovare il cervello? Scopriamo il perché

Il sonno è considerato una fase di riposo e ripristino delle funzioni cerebrali. In un ambiente selvaggio, però, questo presenta diversi aspetti negativi, legati all’impossibilità di essere reattivi ai pericoli. Un team dell’Università di Tsukuba ha, dunque, analizzato l’importanza del sonno nelle dinamiche di rinnovamento del cervello.

Il team ha analizzato il flusso sanguigno dei globuli rossi nei capillari del cervello dei topi, durante il sonno e la veglia. Concomitantemente i ricercatori hanno monitorato e misurato l’attività elettrica del cervello per distinguere le fasi di sonno REM (rapid eye movement), il sonno non-REM e gli stati di veglia, associando i dati al flusso sanguigno specifico dei tre stati.

In base ai risultati preliminari, il professor Yu Hayashi, ha dichiarato "Siamo rimasti sorpresi dai risultati" e continuando "C'era un flusso massiccio di globuli rossi attraverso i capillari cerebrali durante il sonno REM, ma nessuna differenza tra il sonno non-REM e lo stato di veglia, dimostrando che il sonno REM è uno stato unico".

Per avvalorare ulteriormente queste evidenze, i ricercatori hanno indotto un sonno REM definito di “rimbalzo”, che consta di una forma più profonda dello stesso. Il flusso sanguigno ha seguito l’andamento atteso, aumentando durante la fase indotta, e confermando la correlazione tra un flusso sanguigno maggiore nei vasi del cervello e le fasi di sonno profondo. Un maggior irroramento del cervello contribuisce all'afflusso dei nutrienti presenti nel circolo sanguigno.

I ricercatori hanno effettuato nuovamente gli esperimenti su esemplari mancanti dei recettori dell'adenosina, detti A2a che, se bloccati, contribuiscono a mantenere lo stato di veglia. In questo caso è stato riscontrato un aumento minore del flusso sanguigno nelle fasi di sonno REM e di REM indotto. I ricercatori sono intenzionati ad approfondirne le implicazioni di questi recettori nei meccanismi del sonno profondo. Ciò potrebbe dare un ulteriore spiegazione su cosa accade quando non si dorme per diversi giorni.

I risultati di questo studio esprimono un notevole potenziale nell’abbattimento di malattie come l’Alzheimer. È noto, infatti, che la riduzione del flusso sanguigno nel cervello e una mancanza di sonno profondo comportino l’accumulo di scarti del metabolismo cellulare, che sono correlati allo sviluppo della patologia neurodegenerativa.

