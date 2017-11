Sono online le prime foto dell'Apple Park Visitor Center

Nella giornata di ieri ha aperto al pubblico l’, il nuovo campus può essere visitato e apprezzato dalla comunità locale che la scorsa settimana aveva ricevuto un invito per partecipare all’inaugurazione.

All’interno del Visitor Center si trova un company store dove è possibile acquistare i gadget ufficiali dell’Apple Park. La struttura include anche una terrazza panoramica, un bar, un salotto all’aperto e tavoli con sedie per potersi prendere qualche attimo di relax. E' inoltre presente un modellino dell’Apple Park realizzato completamente in alluminio per provare la realtà aumentata.



L’Apple Park Visitor Center è aperto dalle 9:00 alle 19:00 dal Lunedì al Venerdì. Il Sabato apre alle 10:00 e chiude alle 18:00 mentre la domenica apre alle 11:00 e chiude alle 18:00.