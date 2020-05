Sonos Arc è ufficiale: la prima soundbar Sonos Dolby Atmos

Sonos ha presentato oggi la nuova Sonos Arc, la soundbar premium intelligente che aggiorna la lineup della società. A fianco della Arc però sono anche state svelati i nuovi aggiornamenti hardware e software per gli altri modelli: le novità sono davvero corpose.

Partendo dalla Sonos Arc, che si tratta della prima soundbar della storia di Sonos compatibile con Dolby Atmos, ed è in grado di fornire un audio ricco di sfumature con dialoghi cristallini e bassi intensi. Sonos Arc regola il profilo sonoro via software in base alla configurazione dell'home theater ed il contenuto riprodotto. Al suo interno sono presenti undici driver ad alte prestazioni, due dei quali rivolti verso l'alto per fornire un audio tridimensionale.

Questo pacchetto di novità si riflette ovviamente anche sul prezzo: Sonos Arc è disponibile da oggi in preordine sul sito web ufficiale di Sonos al prezzo di 899 Euro, mentre arriverà nei negozi il 10 Giugno.

E' stato svelato anche il nuovo Sonos Sub di terza generazione, che è caratterizzato dallo stesso design e gli stessi bassi profondi dei predecessori, ma a fare la differenza sono le componenti interne aggiornate che garantiscono una maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione, a cui si aggiunge una nuova radio wireless.

Il prezzo è di 799 Euro ed anch'esso è preordinabile sul sito web di Sonos da oggi.

A livello hardware l'ultima novità è Sonos Five, un aggiornamento di Play:5 (Gen2), con cui condivide la stessa architettura. Si tratta di uno speaker adatto per qualsiasi ambiente, a cui si adatta perfettamente. Come specificato da Sonos, si può anche collegare ad un giradischi tramite line-in per godere della qualità dei vinili.

Sonos Five può essere preordinata da oggi a 579 Euro, ed è disponibile in nero con griglia nera ed in bianco con griglia bianca.

Dall'8 Giugno sarà disponibile invece la nuova app Sonos, basata su una nuova piattaforma software pensata appositamente per i prodotti di nuova generazione. Il nuovo client supporta tecnologie audio con una risoluzione superiore come il Dolby Atmos di Arc, ma sfoggia anche un'interfaccia utente semplificata che facilita la ricerca di contenuti, il controllo audio e la personalizzazione.