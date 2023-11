Sony, fino a 400 Euro di cashback per l'acquisto di un TV Bravia e soundbar

Interessante promozione lanciata da Sony che, in vista del Black Friday 2023 e del periodo di Natale, permette di ottenere fino a 400 Euro di cashback per l'acquisto di un TV Bravia ed una soundbar.

Nella fattispecie, come si legge direttamente nel comunicato stampa di Sony, dalla giornata di ieri 1 Novembre, acquistando un TV BRAVIA da 55 pollici o superiore ed una soundbar è possibile ottenere un rimborso fino a 400 Euro.

Sony evidenzia che l'acquisto dei due prodotti non dovrà avvenire nello stesso momento, ma potrà essere effettuato anche separatamente, presso due differenti rivenditori autorizzati. Il cashback ovviamente varierà a seconda della combinazione dei prodotti acquistati e va da un minimo di 200 ad un massimo di 400 Euro.

Gli utenti dovranno effettuare la richiesta di rimborso a partire da 30 giorni dalla data di acquisto: bisognerà inviare lo scontrino unico o i due scontrini separati. Tale procedura deve essere effettuata direttamente tramite la pagina dedicata sul sito Sony, dove sono disponibili tutte le informazioni del caso.

Per la lista dei prodotti promozionati che danno diritto allo sconto, vi rimandiamo ai termini e condizioni.

