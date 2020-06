Sony: fino ad 800 Euro di rimborso su fotocamere, videocamere ed ottiche

Nuova promozione cashback lanciata da Sony e compatibile su fotocamere, videocamere, ottiche ed accessori fotografici. Il colosso giapponese consente infatti di ottenere un rimborso di massimo 800 Euro sull'acquisto di uno dei prodotti in questione.

L'offerta è valida esclusivamente sui prodotti selezionati, indicati nella pagina dedicata, per gli acquisti effettuati fino al 31 Luglio 2020, mentre le richieste di rimborso devono essere inserite entro il 31 Agosto 2020 seguendo le istruzioni visualizzate a seguito della pressione del pulsante "richiedi il rimborso dello sconto".

Al momento della richiesta è necessario indicare il modello del prodotto o il pacchetto, il numero seriale, la data di acquisto ed il negozio. Sarà richiesto anche il nome della banca, il codice IBAN e SWIFT collegati al conto corrente bancario su cui Sony provvederà ad accreditare il rimborso. In caso di dati incompleti l'acquirente verrà informato via mail o telefono e gli sarà concesso un termine non superiore a quattordici giorni per risolvere le eventuali anomalie e presentare la documentazione corretta.

La lista completa dei prodotti compatibili è disponibile a questo indirizzo, nella tabella in cui è indicato anche il valore in euro del rimborso. Nei termini e condizioni leggiamo che "sono esclusi dalla Promozione gli acquisti effettuati on-line (e quindi non potranno essere accettate richieste di rimborso dello sconto relative a tali acquisti on-line) ad eccezione degli acquisti effettuati tramite il sito web di uno dei Rivenditori presente nella tabella sopra riportata".