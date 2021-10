Sony a7 IV ufficiale: si tratta della migliore mirrorless del 2021?

Al lancio della Canon EOS R3 avvenuto a settembre, la rivale giapponese Sony ha risposto lanciando oggi la mirrorless Sony a7 IV che, in realtà, va a confrontarsi con altri modelli top di gamma come Canon EOS R6 e Fujifilm X-T4. A dirla tutta, probabilmente si tratta della migliore mirrorless attualmente sul mercato.

Sony a7 IV, altrimenti detta Alpha 7 IV, si presenta con molteplici novità rispetto al predecessore full frame Sony a7 III lanciato nel 2018. Si parte dal sensore EXMOR R Stacked BSI CMOS da 33 Megapixel, accompagnato del processore BIONZ XR già visto sulla Sony a1 e pronto a offrire 759 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase, 425 punti a contrasto e copertura del sensore di circa il 94%. La nuova mirrorless viene fornita inoltre con il tracciamento potenziato dall’IA per elaborare le informazioni spaziali ad altissima velocità, così da garantire la messa a fuoco più rapida possibile. Insomma, Sony a7 IV conta veramente su uno dei sistemi AF migliori sul mercato.

Si nota inoltre il mirino elettronico (EVF) da 3,68 milioni di punti con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un salto importantissimo dal mirino EVF da 2,36 milioni di punti e a 60Hz del predecessore Alpha 7 III. Per gli amanti dei video, invece, la nuova mirrorless del colosso nipponico offre un display touchscreen LCD posteriore ribaltabile dalla diagonale di 3 pollici, adattandosi così al vlogging.

Proprio a proposito della registrazione di video, Sony a7 IV è in grado di registrare filmati anche in 4K fino a 60fps in HDR 4:2:2. Inoltre, i contenuti in 4K a 30fps godono di una qualità senza precedenti a causa del downscaling dal 7K senza crop e con la massima nitidezza. Va evidenziata anche la stabilizzazione a 5 assi nel corpo con compensazione fino a 5,5 stop. Come se non bastasse, l’autofocus video è migliorato grazie al supporto al tracciamento dell'occhio umano e di animali, ovvero alle tecnologie EyeAF, Animal EyeAF e Real Time Tracking.

Lato archiviazione, Sony a7 IV offre un doppio slot con supporto a SD UHS-II V90 con velocità fino a 300 MB/s o CF-Express Type A fino a 800 Mb/s. Lo slot singolo inferiore è invece compatibile solo con SDXC UHS II. La batteria in dotazione è la NP-FZ100, per un massimo di circa 610 scatti con una carica. Infine, giungendo al design del corpo (dal peso pari a 658 grammi), esso viene rinnovato includendo il tasto C2 REC, display ruotabile, tasti più accessibili e grip migliorato. La struttura stessa dissipa in maniera ottimale il calore, consentendo la registrazione ininterrotta di video 4K 60p 10-bit 4:2:2 per oltre un’ora, secondo quanto dichiarato da Sony.

Il prezzo? Sony a7 IV verrà proposta solo-body a 2.799 Euro, mentre il kit con obiettivo 28-70mm f/3.5-5.6 OSS costerà 2.999 Euro. La disponibilità è prevista a partire da inizio dicembre 2021.