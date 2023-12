Sony abbandona il marchio Xperia per i suoi smartphone? Lo suggerisce un leaker

Sony potrebbe abbandonare, già a partire dal 2024, il marchio Xperia per i suoi smartphone. A suggerirlo è un affidabile leaker del mondo Sony, ZACKBUKS, che sul proprio account ufficiale Weibo ha pubblicato un post criptico ma che secondo molti lascia poco spazio all’immaginazione.

Nel post, ZACKBUKS afferma semplicemente "2008-2023 Xperia the best”, un’affermazione che potrebbe significare molte cose ma che per molti indica che la società giapponese ha intenzione di abbandonare il marchio Xperia nel 2024, per lanciare una nuova linea di dispositivi portatili sotto un altro nome.

Improbabile invece ipotizzare un’uscita di Sony dal mercato degli smartphone, per il semplice fatto che negli scorsi mesi non sono giunte indicazioni di questo tipo ed i suoi dispositivi, pur essendo meno popolari di quelli di brand come Samsung e Xiaomi, sono molto apprezzati dagli utenti. A tal riguardo proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato la recensione del Sony Xperia 5 V a cura del nostro Andrea Zanettin che ha parlato del lavoro portato avanti da Sony su questo smartphone definito “per content creator”.

Purtroppo, almeno al momento, non sono emersi altri dettagli sui piani di Sony ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Fateci sapere cosa ne pensate in merito.