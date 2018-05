Sony ha acquistato EMI Music Publishing per 1,9 miliardi di Dollari

Importante colpo messo a segno da Sony/b>, il primo della nuova gestione di Kenichiro Yoshida. Il gigante giapponese, infatti, ha annunciato nella giornata di ieri di aver rilevato per 1,9 miliardi di dollari EMI Music Publishing, una delle etichette discografiche più famose al mondo che vanta artisti del calibro di Queen e Pharrell Williams.

Grazie a questo accordo, il catalogo di Sony crescerà con oltre due milioni di canzoni, tra cui alcuni dei più grandi successi della prima metà del 20esimo secolo, e rende la compagnia giapponese un vero e proprio colosso nel settore.

Si tratta, come dicevamo prima, del primo grande accordo siglato da Sony sotto la gestione del nuovo amministratore delegato Kenichiro Yoshida, che sta investendo in maniera importante sul mercato musicale, probabilmente anche grazie al boom registrato da piattaforme come Apple Music e Spotify. Il concetto è stato ribadito anche dallo stesso CEO ai giornalisti, a cui ha affermato che Sony "sta diventando una delle più grande case discografiche, sia di nome che nella realtà".

"Siamo entusiasti di portare EMI Music Publishing nella famiglia Sony e di mantenere la nostra prima posizione nel settore musicale", ha continuato l'amministratore delegato, che ha definito questa acquisizione una "pietra miliare particolarmente significativa per la nostra crescita a lungo termine".

Sony ha anche annunciato di aver siglato un accordo con la società d'investimenti di Abu Dhabi, Mubadala, per acquistare la sua partecipazione del 60 per cento in EMI, il che gli dà una partecipazione indiretta di circa il 90 per cento.

L'accordo porta la valutazione complessiva di EMI Music Publishing a 4,75 miliardi di Dollari, ma attenzione: "il closing della transazione è soggetto a determinate condizioni di chiusura, compresa l'approvazione regolamentari".

Tra gli artisti sotto contratto con EMI figurano Kanye West, Alicia Keys, Drake, Pink, Fetty Wap ed Hozier, oltre a Queen, Sam Smith e Pharrell Williams.