Sony, altro che addio al mercato smartphone: c'è la partnership con Qualcomm

Lo scorso anno, era emerso che Sony stava valutando l'uscita dal mercato italiano per i suoi smartphone Xperia. Fortunatamente, tale eventualità non si concretizzata, così come non è diventato realtà lo scenario di un abbandono del mercato della telefonia da parte del colosso giapponese. Anzi, pare che Sony resterà nel settore ancora a lungo.

Un comunicato stampa di Qualcomm, infatti, ha svelato che il chipmaker di San Diego ha stretto un accordo pluriennale con Sony per l'utilizzo della piattaforma Snapdragon sugli smartphone della compagnia giapponese. Nulla di troppo strano, se consideriamo che i chip Snapdragon sono storicamente quelli più utilizzati dagli Xperia di Sony, e che persino l'Xperia 1 V ha uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio SoC.

L'accordo, però, conferma che Sony resterà nel mercato smartphone almeno per qualche altro anno. A far pensare che il business telefonico della compagnia giapponese goda di una salute molto migliore di quella rumoreggiata dagli insider di settore è poi il fatto che l'accordo altro non sia che un'estensione di una partnership siglata già qualche anno fa tra le due major del settore hi-tech.

In ogni caso, l'accordo conferma che tutti gli smartphone Sony avranno chipset Qualcomm: questi ultimi non verranno utilizzati solo sui device top di gamma, ma anche su quelli di fascia media e di fascia bassa dell'azienda. Per farvi un esempio, a maggio Sony ha svelato l'Xperia 10 V che tra le sue specifiche vantava proprio un chipset Snapdragon 695 di Qualcomm.

A margine dell'annuncio, O.H. Kwon, Senior Vice President di Qualcomm CDMA Technologies, ha spiegato che "siamo entusiasti di continuare la nostra partnership di lunga data con Sony per portare la prossima generazione di tecnologie mobile premium ai consumatori. Questa collaborazione è un'opportunità elettrizzante per garantire esperienze innovative agli utenti e per andare incontro alla loro domanda globale di innovazione".