Sony aggiorna i TV 2021: col nuovo firmware arriva il VRR su alcuni modelli

Sony ha comunicato tramite il proprio sito web di aver dato il via all'aggiornamento firmware 6.5660 per i TV della linea 2021, che porta con se una novità molto interessante: il Variable Refresh Rate (VRR), ma le novità non terminano qui.

Come spiegato nella pagina ad hoc sul sito Sony, dove è presente anche il link per effettuare il download, l'aggiornamento implementa anche la funzione di mirroring 4K ed il supporto Dolby Atmos per AirPlay.

Il VRR non sarà disponibile su tutti i modelli, ma solo per gli A90J/X9*J/Z9J/A8*J. Tra le altre novità introdotte dall'update troviamo la possibilità di selezionare un'uscita audio Bluetooth dal menù delle Impostazioni Rapide, dov'è presente anche il Risparmio Energia ed alcuni miglioramenti all'interfaccia utente per lo spegnimento della TV e per il timer ed orologio. Ovviamente, il firmware risolve anche un problema, tra cui quello "a causa del quale si verificano blocchi macro (immagine pixelata) durante la visione di programmi televisivi trasmessi tramite un modulo CAM".

L'aggiornamento può essere installato direttamente tramite il TV, attraverso la funzione di "Verifica automatica della disponibilità di un aggiornamento", o attraverso un'unità flash USB, seguendo le indicazioni pubblicate direttamente sulla pagina del sito Sony.

Se siete alla ricerca di informazioni sulla tecnologia HDMI VRR, vi rimandiamo al nostro approfondimento.