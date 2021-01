Sony Airpeak: video ufficiale del primo drone professionale Sony al CES 2021

A meno di una settimana dal keynote del CES 2021 in cui Sony ha presentato la sua nuova gamma di Smart TV, il colosso giapponese dell'Home Entertainment è tornato a far parlare di sé con un interessante video di presentazione del suo primo drone Airpeak pensato per i filmmaker.

Il Sony Drone Project è stato svelato al pubblico in un misterioso video teaser a novembre 2020 ma di questo progetto si sono poi perse le tracce fino a oggi. In una ormai tradizionale presentazione virtuale al CES infatti, Sony ha mostrato il suo primo drone Airpeak per "creator avventurosi", citando il CEO e Presidente Kenichiro Yoshida.

Il drone professionale Sony è provvisto di quattro rotori, due carrellini di atterraggio a scomparsa automatica ed è davvero interessante vederlo in azione. Sarà garantito il supporto alle mirrorless Sony della serie Alpha e Airpeak integrerà una AI per la stabilizzazione dell'immagine.

Sony Airpeak sarà lanciato in primavera ma non è stato rilasciato alcun dettaglio riguardo il prezzo. Senza dubbio a Sony toccherà sgomitare per ritagliarsi il suo spazio in un mercato discretamente agguerrito tra DJI, Parrot e Skydio, ma la storica affidabilità del brand giapponese riuscirà a far gola a molti.

Oltre al video di presentazione, Sony ha mostrato anche un piccolo footage ripreso da Airpeak in cui viene seguito un test-drive dell'auto elettrica Sony Vision-S.

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni circa data e prezzo di lancio per poterlo provare con mano.