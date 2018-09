Sony: alcune foto direttamente dallo stand all'IFA di Berlino

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto tante gallerie fotografiche scattate dal nostro inviato Alessio Ferraiuolo all'IFA di Berlino. Dopo Panasonic e Acer, è il turno di Sony, che ha mostrato vari dispositivi, tra cui l'atteso Xperia XZ3.

Il nuovo smartphone, flagship della casa, ha come caratteristica principale un display OLED curvo da 6 pollici che supporta l'HDR ed ha una risoluzione di 2160x1080 pixel: esternamente è rivestito da Gorilla Glass 5 ed ha delle cornici più sottili rispetto al precedente modello. Il Sony Xperia XZ3 sarà disponibile negli stati uniti, al prezzo di 900 dollari, entro fine ottobre. Non si hanno ancora notizie sulla disponibilità in Italia: il prezzo in Europa, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 799 € (ma potrebbe variare a causa del diverso regime fiscale tra i paesi europei).

Ad accompagnarlo ci pensa il nuovo Fes Watch U, particolare smartwatch il cui schermo è realizzato con "e-Paper" che abbandona il Wear OS di Google, perdendo alcune funzionalità in favore di un'estetica più raffinata, modificabile grazie all'inchiostro elettroforetico sul cinturino e nel quadrante. Il dispositivo è in arrivo a settembre anche in Italia in due colorazioni: argento (690$) e nero (900$).

Scoprite il resto dei nostri contenuti riguardanti l'IFA di Berlino: filmati, approfondimenti e notizie vi aspettano nella pagina dedicata, che potete trovare a questo link.