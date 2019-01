Sony: Alexa arriva sulle cuffie con cancellazione del rumore WH-1000XM3

Le cuffie WH-1000XM3 di Sony sono unanimemente etichettate come le migliori cuffie sul mercato a cancellazione del rumore. Al CES 2019 di Las Vegas, la società nipponica ha annunciato l'aggiunta di una nuova funzionalità all'elenco.

E' stato infatti svelato che l'assistente vocale di Alexa, Amazon, sarà presto disponibile nelle cuffie tramite un aggiornamento dell'applicazione Headphone Connect di Sony. Ciò significa che gli utenti, attraverso la semplice pressione di un pulsante, potranno accedere all'assistente di Amazon, chiedendo di iniziare la riproduzione della musica, saltare le tracce o semplicemente porre qualche questione all'IA.

L'aggiornamento sarà disponibile anche su due vecchi modelli di 1000X: le WH-1000XM2 e WI-1000X.

Le cuffie già offrono l'accesso diretto a Google Assistant, ma Sony ha preferito ampliare l'offerta per i propri utenti portando anche Alexa di Amazon sulle cuffie. Degna di nota anche la scelta del produttore di continuare ad aggiungere funzionalità anche ai modelli più datati, che spesso non vengono più supportati dai produttori. Il tutto è ovviamente possibile in quanto si tratta di novità software, che possono essere implementate attraverso un semplice aggiornamento.