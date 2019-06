Sony Alpha 7 ed iPad da 128GB al prezzo più basso di sempre su Amazon

Quest'oggi Amazon propone due interessanti offerte, che potrebbero fare gola a molti utenti. L'e-commerce di Jeff Bezos quest'oggi propone in offerta una fotocamera digitale compatta ed un iPad da 128GB, che raggiungo i prezzi più bassi di sempre.

Partendo dalla fotocamera digitale, si tratta della Sony Alpha 7, che nella versione kit con obiettivo a focale fissa E FE 35mm f/2.8. Il kit può essere portato a casa al prezzo speciale di 1.411,53 Euro, per un risparmio superiore ai 200 Euro rispetto al prezzo che il negozio aveva imposto nella giornata di ieri, 11 Giugno.

In offerta troviamo anche l'iPad WiFi Only con processore A10 Fusion, nella versione con memoria interna da 128 gigabyte e colorazione grigio siderale. Il tablet può essere acquistato al prezzo di 379,05 Euro. Nella scheda del prodotto è presente il prezzo di 399 Euro, ma come si può vedere poco sotto, è possibile ricevere uno sconto di 19,95 Euro al check out. Amazon provvederà a stornare l'importo al momento del pagamento in automatico.

A fianco del tablet è possibile aggiungere vari accessori, tra cui la Apple Pencil, le EarPods con ingresso Lightning e la garanzia aggiuntiva per due anni da danni accidentali.

Come sempre non sono disponibili molte informazioni sulla data di scadenza delle offerte.