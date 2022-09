Sony Alpha 7 IV, la mirrorless in offerta su Amazon: vicino il minimo storico

Calo di prezzo per la mirrorless di Sony Alpha 7 IV su Amazon in giornata odierna. Il colosso di Seattle infatti propone uno sconto molto interessante che lo avvicina al minimo storico, raggiunto nella giornata di ieri.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Sony Alpha 7 IV Fotocamera Mirrorless Full Frame 33 MP, 10 Fps, 4K60p, Nero: 2591,47 Euro (2799,99 Euro)

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 30 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. E' possibile aggiungere anche la protezione aggiuntiva della durata di due anni al prezzo di 109,90 Euro una tantum, o per tre anni a 155,49 Euro.

La fotocamera mirrorless di Sony è dotata di un sensore retroilluminato Exmor R full-frame da 33 megapixel, che lavora con il processore Bionz XR. A ciò si aggiungono le recenti tecnologia Real Time Tracking ed Eye AF che permette di scattare foto a persone, animali ed uccelli. La 7 IV è anche in grado di scattare fino a 10fps con un buffer veloce. Per quanto riguarda i video, invece, li scatta in 4K 60fps.

Si tratta di uno sconto davvero molto interessante su una delle mirrorless più interessanti del mercato.